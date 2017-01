Pjanic, "con Dybala tutto facile"

TORINO, 13 GEN - "Con Dybala ci cerchiamo, ci troviamo: è facile giocare con lui". É grande l'intesa tra l'attaccante argentino e Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, intervistato da Sky Sport. "L'obiettivo è sempre di trovarci fra le linee - ha spiegato il bosniaco - abbiamo la libertà di scambiare le posizioni davanti, di combinare: è un piacere giocare con lui al fianco. Io creo lo spazio per Dybala e lui lo libera per me: ci capiamo anche nei movimenti, l'intesa sta andando bene".