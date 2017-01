Serie A: verso ok a Boxing Day

MILANO, 13 GEN - Nella prossima stagione, salvo retromarce, debutterà anche in Serie A il cosiddetto Boxing Day nel periodo natalizio. Entro la fine di febbraio, infatti, il Consiglio della Lega Serie A definirà le date del campionato 2017-2018, e dovrebbe essere confermato l'orientamento espresso a fine aprile dall'assemblea dei club per giocare almeno una giornata nel periodo fra Natale e Capodanno. Intanto nel primo pomeriggio sono durati meno di un'ora i lavori dell'assemblea di Lega per l'approvazione del bilancio, sospesa a dicembre in attesa della decisione del Tar del Lazio, che prima di Natale ha annullato la multa dell'Antitrust nel procedimento sulla vendita dei diritti tv. "E' stata un'assemblea molto veloce, sono stati approvati all'unanimità dei presenti sia il bilancio consuntivo 2015-16 sia quello preventivo della stagione in corso", ha spiegato il presidente della Lega Serie A, Maurizio Beretta.