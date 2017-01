Fiorentina-Juve, 2500 tifosi ospiti

FIRENZE, 13 GEN - Settore ospiti tutto esaurito allo stadio Franchi per il match Fiorentina-Juventus di domenica prossima. Secondo le previsioni, nel capoluogo toscano sono attesi circa 2.500 tifosi bianconeri. I supporter della Juve arriveranno da varie regioni, sia con pullman organizzati che con mezzi privati. Pochi, dato l'orario serale della partita, quelli che arriveranno in treno. Previsti controlli da parte delle forze dell'ordine ai caselli autostradali. Per prevenire disordini, una volta arrivati in città i tifosi saranno scortati dalla polizia e raggiungeranno lo stadio attraverso bus navetta dai parcheggi scambiatori. Durante il match particolare attenzione sarà dedicata sugli spalti per evitare contatti tra la tifoseria di casa e i supporter juventini che hanno acquistato biglietti diversi da quelli per il settore ospiti.