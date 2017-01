Pioli: per Champions servono 80 punti

MILANO, 13 GEN - "Vogliamo guadagnare posizioni ma davanti stanno andando molto forte. L'anno scorso per il terzo posto sono serviti 80 punti e sara' dura. Noi stiamo migliorando ma abbiamo ancora margine. Dobbiamo avere piu' continuita' nei 95'": lo dice il tecnico dell'Inter Stefano Pioli alla vigilia della gara contro il Chievo. "Domani non sara' facile - aggiunge l'allenatore - perche' e' una squadra che sbaglia poche partite all'anno e domenica scorsa non ha fatto bene. Chi pensa sara' facile, verra' sorpreso". Tra i convocati tornera' Medel dopo quasi due mesi di assenza: "Devo decidere se schierarlo titolare ma lo vedo piu' come difensore che come centrocampista".