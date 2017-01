Atalanta, visite mediche per Gollini

BERGAMO, 13 GEN - Il neoatalantino Pierluigi Gollini è arrivato a Bergamo per sostenere le visite mediche. Il portiere dell'Under 21 e dell'Aston Villa, 22 anni il prossimo 18 marzo, sbarcato all'aeroporto di Orio al Serio, è in procinto di aggregarsi ai nuovi compagni al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. Prende il posto di Marco Sportiello, da oggi alla Fiorentina, e rimarrà in nerazzurro almeno fino al 2018 con la formula del prestito con diritto di riscatto.