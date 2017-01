Galliani, Juve battibile in gara secca

MILANO, 13 GEN - "E' un periodo in cui giochiamo spesso con la Juve. Qualche anno fa ci capitava di farlo con il Barcellona ora con la Juve. Sono sfide sempre molto eccitanti": Adriano Galliani è raggiante all'indomani della vittoria in coppa Italia che ha qualificato il Milan ai quarti, dove sfiderà i bianconeri, già sconfitti in campionato e in Supercoppa. "Stiamo facendo bene: ieri contro il Torino abbiamo avuto qualche problema nel primo tempo ma abbiamo giocato molto bene nel secondo. Buonissime prove di Gustavo Gomez e Sosa, due giocatori in più a disposizione per le prossime 21 partite", ha notato prima dell'assemblea della Lega di A l'ad rossonero, in mattinata intervistato anche da TeleRadioStereo. "Noi sulla gara secca li abbiamo battuti due volte su due, ora li incontreremo fra due settimane in coppa Italia e poi nel ritorno in campionato - ha detto all'emittente romana -. La Juve su 38 partite è imbattibile, sulla gara singola con il Milan c'è stato sempre grande equilibrio, anche l'anno scorso".