Empoli, dalla Juve arriva Thiam

EMPOLI (FIRENZE), 13 GEN - E' ufficiale da parte dell'Empoli l'acquisizione dalla Juventus, in prestito con diritto di riscatto, di Mame Baba Thiam. L'attaccante senegalese militava fino a qualche giorno fa nelle file del Paok Salonicco, in Grecia. Thiam, classe 1992, è cresciuto nelle giovanili prima del Treviso, poi dell'Inter e infine del Sassuolo. Ha giocato in Lega Pro con l'Avellino e in Serie B col Lanciano, due anni fa. Lo scorso anno in Belgio, nella massima divisione, con la maglia del Zulte Waregem ha messo a segno 9 gol in 27 presenze. Thiam prenderà parte all'allenamento del pomeriggio, a porte chiuse, agli ordini di Giovanni Martusciello, e poi si terrà la presentazione ufficiale. Sarà a disposizione per la gara di domenica contro la Sampdoria.