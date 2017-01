Stadio Roma: Zingaretti,stop chiacchiere

ROMA, 13 GEN - "Come si esce dall'impasse? Non dovete chiederlo a noi... noi abbiamo fatto tutto, i tempi stringono, ed è noto come si legge da tutti i giornali che c'è una discussione interna al Comune di Roma e al M5S. Se non si risolve quella, non si fanno passi avanti". Così, a margine di una iniziativa allo Stadio Olimpico di Roma, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti a chi gli chiedeva dell'iter per il nuovo stadio della Roma. "Quindi noi siamo in attesa, i tempi sono chiari. Mi auguro che si possa arrivare a un punto di chiarezza - ha aggiunto - che però non può essere fatto con dichiarazioni e conferenze stampa, con le prese di posizione o peggio con le interviste. Siamo in una fase in cui bisogna produrre degli atti amministrativi, altrimenti sono chiacchiere vuote che fanno solo perdere tempo".