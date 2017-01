Galliani, qui resto finchè c'è Fininvest

MILANO, 12 GEN - "Lavorerò fino all'ultimo giorno in cui Fininvest interesserà proprietaria del Milan 100%, quando non lo sarà più sarà qualcosa di diverso": così l'ad rossonero Adriano Galliani ha ribadito che lascerà il club dopo il closing per la cessione ai cinesi, previsto entro il 3 marzo. "Siamo contenti, abbiamo la linea politica voluta dal presidente Berlusconi e dal sottoscritto fondata sui giovani italiani - ha notato Galliani, intervistato dalla Rai prima della partita di coppa Italia contro il Milan -: è una bella linea che fa risultati e simpatia, sono contento di quello che sta succedendo al Milan".