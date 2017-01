Uefa, Tavecchio incontra Ceferin

ROMA, 12 GEN - "Uno scambio di opinioni proficuo sulle sfide che attendono il calcio europeo nel prossimo futuro e che vedrà l'Italia sempre più protagonista": così il presidente della Figc Carlo Tavecchio che questa mattina a Nyon, ha incontrato il n.1 dell'Uefa Aleksander Ceferin. "Con la Uefa - ha aggiunto Tavecchio - collaboriamo quotidianamente per lo sviluppo del calcio con grande soddisfazione reciproca". Nella riunione (alla quale ha partecipato anche il dg della Federcalcio, Michele Uva) sono stati approfonditi tutti i temi di politica sportiva internazionale all'ordine del giorno, compresa l'organizzazione del Campionato Europeo Under 21 del 2019, assegnato all'Italia non più tardi di un mese fa. Quella di oggi è la prima visita ufficiale al ne presidente Uefa da parte di Tavecchio, che ha sostenuto la candidatura di Ceferin concorrendo in maniera determinante alla sua elezione alla guida del massimo organismo calcistico europeo.