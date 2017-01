Del Piero, la Juve ha una marcia in più

FIRENZE, 12 GEN - Il campionato "non è chiuso", ma "la Juventus ha dimostrato in questo momento di avere una marcia in più". E' l'opinione dell'ex capitano bianconero Alessandro Del Piero che oggi a Pitti Uomo ha presentato il suo brand AirDp. "Sta dimostrando qualità - ha detto - sta ottenendo vittorie, ha sempre abituato bene i suoi tifosi e confermarlo anche oggi è una nota di merito". Secondo Del Piero "Roma e Napoli sono sicuramente le squadre che si avvicinano di più e che possono insidiare la Juventus". Ma la prima di ritorno propone lo scontro con la Fiorentina, che evoca dolci ricordi a Pinturicchio "a partire dal gol forse più bello e significativo e più bello della mia carriera. Anzi, il più bello indubbiamente", ovvero la rete decisiva del 3-2 del dicembre 1994, "e poi la tripletta che mi ha consentito di superare il record di Boniperti. C'è sempre stato fascino intorno a questa partita, molto forte, molto tesa in alcuni momenti. Lo considero come un derby".