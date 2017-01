Manolas, facciamo più punti con piccole

ROMA, 12 GEN - Il mercato può attendere e, in assenza di offerte formali da capogiro che farebbero riflettere la dirigenza, Kostas Manolas si concentra sulla stagione da completare con la maglia della Roma. "Abbiamo fatto un buon girone d'andata, ma dobbiamo provarci - spiega il centrale greco -. 41 punti sono tanti, ma dobbiamo raccoglierne di più contro le piccole: diventa fondamentale per il nostro cammino". Un cammino che Manolas ripercorre facendo sul sito ufficiale giallorosso un bilancio provvisorio, ricordando i momenti più belli del campionato ("la vittoria contro il Napoli la miglior prestazione di squadra"), la gara giocata meglio a livello personale ("contro la Lazio") e il compagno che ha giocato meglio ("Szczesny"). Il ko di Torino con la Juve pesa non poco sul gap in classifica dai bianconeri, ma la delusione più forte è stata il pari di Cagliari. "Quando sei sopra 0-2 in trasferta - dice Manolas - non puoi finire la partita 2-2. Siamo una grande squadra e in partite come quelle non puoi mai pareggiare".