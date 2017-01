Atalanta, preso Mancini dal Perugia

BERGAMO, 12 GEN - Primo movimento in entrata del calciomercato di riparazione dell'Atalanta dopo gli addii di Stendardo, Pinilla, Gagliardini e a breve di Sportiello (in prestito alla Fiorentina). La società bergamasca ha ufficializzato l'acquisizione a titolo definitivo dal Perugia del difensore centrale Gianluca Mancini. Il giocatore, 21 anni il prossimo aprile, resterà nel club umbro in prestito fino alla conclusione dell' attuale stagione. Mancini è cresciuto nel Valdarno e nel settore giovanile della Fiorentina, dove ha vinto lo scudetto coi Giovanissimi nazionali nel 2011. Al suo attivo, coi viola, quattro panchine in Europa League. Con i Grifoni, a titolo temporaneo, 12 presenze in B e 2 in Coppa Italia nel 2015-2016 e una convocazione in Under 20; poi il ritorno a titolo definitivo - 5 partite in B e 1 in Coppa Italia - dopo aver preso parte al ritiro di Moena agli ordini di Paulo Sousa.