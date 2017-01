West Ham, braccio di ferro Payet-club

(ANSA-AP) - LONDRA, 12 GEN - Il centrocampista del West Ham Dimitri Payet non vuole più giocare in Premier league. Lo ha detto il manager della formazione britannica Slavet Bilic, sottolineando però che il club non ha alcuna intenzione di cedere il calciatore francese che ha acquistato dal Marsiglia nel giugno 2015 ed è una delle stelle della squadra. "Abbiamo detto di non volerlo cedere, lui ha detto di non voler più giocare in Premier. Noi non lo venderemo" ha chiarito Bilic. Il West Ham è attualmente al 13mo posto in classifica