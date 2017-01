Psg cerca un attaccante, e mira Sanchez

(ANSA-AP) - PARIGI, 12 GEN - Il Psg cerca sul mercato un attaccante da affiancare al centravanti Edinson Cavani e alleggerire la pressione che c'è su di lui. Lo ha detto il tecnico Unai Emery. Cavani ha segnato in questa stagione 24 gol, ma degli altri giocatori l'unico a segnare con una certa regolarità è il brasiliano Lucas che ne ha segnati solo 10. mentre Di Maria ne ha fatti solo 4. Nelle mire del club francese c'è fra gli altri Alexis Sanchez dell'Arsenal. "Ci serve un attaccante da affiancare a Cavani" ha detto Emery dopo il 2-0 del Psg al Metz in Coppa di Lega. "Il club è aperto alla ricerca di giocatori che miglioreranno la rosa e aumenteranno la concorrenza per un posto in squadra". Emery ha detto che sarebbe felice se nella finestra di mercato di gennaio potessero arrivare uno o due "buoni giocatori". Il Psg recentemente ha ingaggiato l'attaccante Julian Draxler dal Wolfsburg.