Coppa Lega: Liverpool ko a Southampton

ROMA, 11 GEN - Il Liverpool cade al Saint Mary's contro il Southampton, che s'impone per 1-0: nella sfida di ritorno dovrà lottare parecchio per guadagnarsi l'accesso alla finale della Coppa di Lega inglese. Il 25 gennaio, ad Anfield Road, i 'Reds' saranno chiamati a ribaltare il punteggio di stasera, fissato dalla rete di Redmond, dopo 20' di gioco. I 'Saints' hanno giocato un'onesta partita contro un avversario visibilmente sottotono che dovrà cambiare metodo in fretta. Unica nota positiva di una serata da dimenticare per Juergen Klopp il rientro del brasiliano Coutinho dopo l'infortunio. La Dea bendata nel finale evita il tracollo definitivo al Liverpool: la conclusione di Redmond, infatti, si stampa sulla traversa. Poteva andare nettamente peggio.