Francia: coppa, avanzano PSG e Bordeaux

ROMA, 11 GEN - Con un doppietta del difensore brasiliano Thiago Silva, il PSG ha battuto il Metz per 2-0 e si è qualificato per le semifinali della Coppa di Lega francese. I gol sono arrivati al 27' del primo e al 27' del secondo tempo. Nell'altro quarto di finale successo del Bordeaux per 3-2 sul Guincamp, grazie al gol di Kamano al 16' pt e alla doppietta di Laborde, fra il 36' pt e il 20' st. Aveva aperto le marcature per gli ospiti Privan, dopo 11' di gioco, ha chiuso i conti Benezet a 2' dal 90'. Un gol inutile, il suo. Per i 'girondini' si tratta della seconda semifinale di seguito.