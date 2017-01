Coppa del Re: tris Barca,vola nei quarti

ROMA, 11 GEN - La MSN non perdona e il Barcellona vola nei quarti di finale della Coppa del Re, piegando l'Athletic Bilbao, che all'andata si era imposto per 2-1 nei Paesi Baschi, con il punteggio di 3-1. Le reti sono state realizzate da Suarez, Neymar (rigore) e Messi. Inutile il punto della bandiera di Saborit, che aveva firmato il momentaneo 2-1. Sorpresa in Andalusia: a Cordoba, grazie alla vittoria per 2-1 sulla squadra di casa (andata 0-0), l'Alcorcon passa il turno. Decidono il match le reti di David Rodriguez, al 5' st, e Ivan Alejo (23' st), che ribaltano l'1-0 iniziale del solito Federico Piovaccari. L'Alaves avanza a spese dei galiziani del Deportivo La Coruna, grazie all'1-1 finale che fa il paio con il 2-2 dell'andata. Infine, la Real Sociedad elimina il Villarreal (andata 3-1 per i baschi), cui non basta il gol di Roberto Soriano che fissa il punteggio sull'1-1.