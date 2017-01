Pescara: domani amichevole con il Teramo

ROMA, 11 GEN - Dopo l'annullamento per maltempo dell'amichevole con i tedeschi dell'Ingolstadt 04, sarà il Teramo (girone B di Lega Pro) l'avversario del Pescara domani alle 14:30 al centro sportivo Poggio degli Ulivi di Marina di Città S. Angelo. Lo ha comunicato la società biancazzurra. Contro i biancorossi di Lamberto Zauli, Massimo Oddo farà le prove generali in vista della gara di campionato in programma domenica al San Paolo contro il Napoli. Possibile anche l'impiego dell'ultimo arrivato, il 20enne centrocampista argentino Andres Cubas (ex Boca Juniors).