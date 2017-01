Immobile, obiettivo è tornare in Europa

ROMA, 11 GEN - "Non me la sento di dire che andremo sicuramente in Champions League, ma dico che lotteremo per arrivarci a tutti i costi". Lo ha detto l'attaccante della Lazio Ciro Immobile in una conferenza stampa al centro sportivo di Formello. "Sappiamo che è difficile, ma vogliamo fare meglio del girone d'andata - ha precisato l'attaccante biancoceleste in vista di Lazio-Atalanta, prima giornata di ritorno - Davanti a noi ci sono squadre costruite per andare in Champions e alcune che già la giocano: il nostro obiettivo è quello di tornare in Europa; poi, se andremo in Champions, tanto meglio".