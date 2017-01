Fifa: n.1 Liga "Infantino come Blatter"

ROMA, 10 GEN - Tra le voci critiche all'allargamento del Mondiale a 48 squadre c'è anche quella del presidente della Liga spagnola, Javier Tebas, che ha criticato duramente il progetto allargato voluto dal presidente Fifa, Gianni Infantino. "Si comporta come Blatter, il suo predecessore", è la tagliente risposta finita sulle pagine de L'Equipe. "Il metodo utilizzato non è accettabile - rincara la dose Tebas - Infantino ha incontrato due mesi fa l'associazione mondiale delle Leghe e in quell'occasione ci ha assicurato che ci avrebbe consultato, invece non l'ha fatto. Infantino si comporta come Blatter, che prendeva le sue decisioni senza preoccuparsi di nessuno". Insomma, "la Fifa fa politica. Gianni Infantino ha fatto politica. Per essere eletto, ha promesso più Paesi per la Coppa del Mondo e vuole onorare le sue promesse elettorali". Tebas ricorda poi che "l'industria del calcio è mantenuta dai club e dalle Leghe, non grazie alla Fifa che invece fa politica".