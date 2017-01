Fifa, Canada pensa a candidatura 2026

ZURIGO, 10 GEN - "Il Canada e' interessato ad organizzare il Mondiale 2026, magari in collaborazione con i nostri vicini". E' appena passato l'ok alla coppa del mondo formato extra large e il canadese Victor Montagliani, presidente della Concacaf (America del Nord, centrale e Caraibi) ha subito avanzato la possibile candidatura del paese nordamericano a ospitare quello che sarà il primo torneo iridato a 48 squadre. "Il Canada comincerà rapidamente le discussioni con Stati Uniti e Messico per capire se possiamo presentare una candidatura congiunta" ha aggiunto il dirigente canadese che approva l'allargamento. "Si tratta di un'ottima cosa per il calcio. Il presidente ha concretizzato la sua visione ed ha fatto tutto molto per bene. La formula e' ottima" ha concluso.