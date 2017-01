Pescara ingaggia argentino Cubas

PESCARA, 10 GEN - È atterrato all'aeroporto internazionale di Roma-Fiumicino il 20enne giocatore argentino Adrìan Andrès Cubas che andrà a rinforzare il centrocampo del Pescara. In serata raggiungerà il capoluogo adriatico e domani, dopo le rituali visite mediche, si unirà ai nuovi compagni. Cubas, ex Boca Juniors, arriva al Pescara in prestito,e nei suoi confronti c'era stato nei mesi scorsi anche un concreto interessamento da parte della Juventus. Cubas potrebbe scendere in campo già giovedì nell'amichevole che la squadra di Massimo Oddo giocherà al Poggio degli Ulivi contro i tedeschi dell'Ingolstadt.