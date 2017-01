Storari, a Cagliari non mi volevano più

CAGLIARI, 10 GEN - "A Cagliari non mi volevano più. Mi spiace sia finita così, ora ho una nuova avventura davanti". Così l'ormai ex portiere rossoblù Marco Storari all'arrivo a Linate dopo la definizione del suo passaggio al Milan. Si chiude dunque la storia d'amore col Cagliari cominciata il 9 gennaio 2008, interrotta dopo una miracolosa salvezza. E poi ripresa nell'estate 2015 con il ritorno in rossoblù, dopo 5 anni da vice Buffon alla Juve. Il punto più alto del feeling con la Sardegna è alla fine di Cagliari-Salernitana, la partita della festa della promozione in A ottenuta matematicamente la settimana prima a Bari: Storari, capitano, è l'ultimo del Cagliari a imboccare il tunnel dello spogliatoio per salutare, a braccia alzate, tutti i tifosi. Poi le cose cominciano a non andare per il verso giusto, la panchina, le incomprensioni. Infine il passaggio al Milan.