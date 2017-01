Baggio, grande Totti, Dybala è il futuro

FIRENZE, 10 GEN - "Tanti giocatori stanno facendo bene con la maglia numero 10". Parola di un grande '10' della storia come Roberto Baggio, che oggi a Pitti Immagine Uomo, dove è testimonial di Diadora, è tornato a parlare di calcio. "Voglio fare un plauso sicuramente a Totti - ha detto - perché non è facile arrivare alla sua età e essere ancora determinante come lui. Dybala? Credo sia il futuro, è un talento grandissimo, ha grandissimi margini di miglioramento". E Bernardeschi? "credo abbia grande talento, dice Codino. Ovviamente ci vogliono campionati, esperienze, serve anche pazienza, perché le qualità ce le ha tutte". Per lo scudetto Baggio vede favorita la Juventus "non si vincono 5 scudetti per caso. La Juve "ha una grandissima società e organizzazione alla sua base, e questo mette in condizione i giocatori di esprimersi al massimo". Ma sia la Roma di Spalletti che il Napoli di Sarri "esprimono un buon calcio. Sono molto divertenti, stanno facendo bene attraverso un gioco che non tutti offrono".