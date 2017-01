Baggio, Mondiale a 48 è più spettacolare

ROMA, 10 GEN - "Potrebbe essere più spettacolare, non so se sarà con più qualità". Roberto Baggio non boccia l'allargamento del mondiale varato dalla Fifa per il 2026: l'ex campione, ai microfoni di Sky, parla anche del campionato. "La Juve è la favorita, non si vincono tanti scudetti per caso - dice l'ex codino". E domenica ci sarà Juve-Fiorentina: "E' sempre una gara molto sentita, spero sia serena e spettacolare. A Firenze ho passato anni intensi e pieni di ricordi straordinari".