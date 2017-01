Stadio Roma: Baldissoni, ora si accelera

ROMA, 10 GEN - "Continuiamo a lavorare, e ora abbiamo anche un po' messo il piede sull'acceleratore per cercare di definire quelli che sono i miglioramenti richiesti al progetto da parte dell'amministrazione nei tempi che si stringono della Conferenza di servizi che intendiamo tutti rispettare". Così il dg della Roma, Mauro Baldissoni, al termine dell'incontro in Campidoglio sul tema legato alla costruzione del nuovo stadio di proprietà di Tor di Valle. In merito alla richiesta da parte dell'amministrazione capitolina di una riduzione delle cubature (circa il 20%), il dirigente giallorosso ha spiegato che "fa parte di una valutazione complessiva che stiamo portando avanti già da tempo col Comune per vedere, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario e dei tempi della Conferenza, cosa si può migliorare anche in riduzione".