C.Ronaldo,2016 è stato mio anno migliore

ZURIGO, 9 GEN - "Stupefacente, veramente stupefacente". Cosi' ha reagito Cristiano Ronaldo in zona mista dopo aver ricevuto dalla Fifa il premio "The Best" quale miglior giocatore del 2016. Anche se il portoghese colleziona i riconoscimenti individuali, "il 'Best' è organizzato per la prima volta, quindi è nuovo anche per me. Sono veramente felice, ho vissuto una serata fantastica", ha detto CR7. Poi ha ammesso: "a essere onesto, ero fiducioso e pensavo di potermi aggiudicare il premio. Quando lavori sodo durante l'anno e poi vinci trofei collettivi ed individuali, provi un sentimento fantastico". Il portoghese, che già durante il gala aveva ringraziato famiglia, tecnici e compagni, e che oggi a Zurigo era insieme alla nuova fidanzata Georgina Rodriguez ha quindi ribadito che "quella del 2016 e' stata un'annata veramente stupefacente, da sogno, piena di emozioni fortissime. L'anno migliore della mia carriera? Penso di sì".