Collegio Coni:Sassuolo-Pescara resta 0-3

ROMA, 9 GEN - Il Collegio di garanzia del Coni ha respinto il ricorso del Sassuolo contro la vittoria per 0-3 a tavolino assegnata al Pescara dal giudice sportivo dopo l'incontro di campionato del 28 agosto scorso. Il Sassuolo era stato sanzionato "per la non osservanza di quanto previsto dalla normativa federale che impone, ai fini della utilizzabilita' di un calciatore, l'inserimento dello stesso nell'ambito della cosiddetta "lista dei 25", da comunicarsi alla Lega entro le ore 12 del giorno precedente la gara". Questo non sarebbe avvenuto con il giocatore Antonino Ragusa, entrato al posto di Politano al 20' della ripresa della gara, finita 2-1 per gli emiliani. Il Sassuolo, dopo la decisione del giudice sportivo, aveva fatto ricorso alla Corte sportiva d'appello della Figc, senza successo e quindi al Collegio di Garanzia, con lo stesso risultato negativo.