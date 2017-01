Napoli: Milik ultima di visita controllo

(ANSA) NAPOLI, 9 GEN - Sono giorni decisivi per il rientro in campo di Arek Milik atteso giovedì prossimo all'ultima visita di controllo per verificare l'evoluzione del ginocchio operato a ottobre. Lo annuncia il Napoli. Milik sarà visitato a Villa Stuart dal professor Mariani, che aveva eseguito l'intervento di ricostruzione del legamento crociato del ginocchio sinistro rotto mentre era impegnato con la nazionale polacca. Se la visita dovesse dare parere positivo, Milik potrebbe a breve riaggregarsi ai compagni e riprendere l'allenamento in gruppo, sperando di tornare almeno in panchina nella sfida in casa del Milan del 21 gennaio prossimo.