Ligue 1, il Lilla vuole Bielsa

ROMA, 9 GEN - Il Lilla, 12/o in Ligue 1, è "in trattative avanzate" per assumere il tecnico argentino Marcelo Bielsa. Lo riporta il quotidiano francese L'Equipe secondo cui però il club non ha ancora trovato un "accordo definitivo" con l'allenatore che rappresenta il 'sogno' del futuro proprietario di Lille, l'imprenditore spagnolo-lussemburghese Gerard Lopez. Secondo L'Equipe, la trattativa potrebbe chiudersi solo dopo la formalizzazione del passaggio di proprietà, il 16 gennaio. Se dovesse andare a buon fine, per 'El Loco' Bielsa, si tratterebbe di un ritorno nella Ligue, visto che nel 2014-2015 era stato sulla panchina dell'Olympique Marsiglia. Nella sua carriera Bielsa - la scorsa estate ad un passo dalla Lazio - ha allenato, tra gli altri, l'Athletic Bilbao (2011-2013), la nazionale cilena (2007-2011), quella argentina (1998-2004) e l'Espanyol (1998).