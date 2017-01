Calcio a 5: accordo con Fox Sports

ROMA, 9 GEN - I principali eventi della stagione del calcio a 5 italiano - Final Four di Winter Cup, Final Eight di Coppa Italia e i playoff scudetto - saranno visibili su Fox Sports, nei canali 204 e 205 di Sky. La Divisione Calcio a cinque ha infatti stretto un accordo con Fox Networks Group per la cessione dei diritti di trasmissione in diretta tv. Il primo appuntamento è fissato per il 7 e l'8 febbraio, quando Pescara, Lollo Caffè Napoli, Luparense e Acqua&Sapone Unigross giocheranno la quarta edizione della Winter Cup. "Fox Sports rappresenta una vetrina molto importante per il futsal - afferma il presidente della Divisione Calcio a cinque, Andrea Montemurro -. Il debutto su questa emittente mi rende molto fiducioso sul futuro mediatico del nostro sport. Lavoriamo costantemente per integrare questa iniziativa con altri progetti che diano visibilità al nostro sport. Questa è una grande vetrina per tutti noi".