Cagliari: Legrottaglie vice di Rastelli

CAGLIARI, 9 GEN - Nicola Legrottaglie è il nuovo vice allenatore del Cagliari. L'ex difensore di Chievo, Juventus e Milan, è stato scelto e fortemente voluto dal tecnico rossoblù Massimo Rastelli, legato a Legrottaglie da una storica amicizia. L'attuale vice allenatore Dario Rossi resterà nello staff e continuerà a mettere a disposizione della prima squadra la sua esperienza e professionalità in qualità di collaboratore tecnico. Legrottaglie è nato a Gioia del Colle (Bari) il 20 ottobre 1976. Da calciatore ha indossato le maglie di Bari, Pistoiese, Prato, Chievo, Reggiana, Modena, Juventus, Bologna, Siena, Milan e Catania (un totale di 347 presenze tra i professionisti e 24 reti), conquistando uno scudetto e una supercoppa Italiana. Può vantare, inoltre, 16 presenze in Nazionale con un gol. Da allenatore ha recentemente guidato gli Allievi Nazionali del Bari e l'Akragas in Lega Pro.