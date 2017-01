Allegri, bene ma niente fuochi artificio

TORINO, 9 GEN - Il rischio di brutte sorprese alla ripresa dopo la sosta è stato scongiurato, ma Massimiliano Allegri non celebra più di tanto il 3-0 della Juventus sul Bologna: "Come sapete - scrive su Twitter il tecnico bianconero - sono poco propenso ai fuochi d'artificio di inizio anno. Complimenti per la solida vittoria, ma mercoledì si gioca di nuovo!". Paulo Dybala è più entusiasta e festeggia il ritorno al gol che in parte gli ha fatto dimenticare l'errore di Doha: "Cominciare il 2017 con una vittoria era importante - è il commento dell'attaccante argentino - tornare al gol dopo tre mesi e non avere paura anche". Il digiuno di Dybala durava dal 15 ottobre, rete decisiva - sempre su rigore - con l'Udinese. Poi l'argentino ha saltato quasi due mesi per l'infortunio muscolare il 22 ottobre a San Siro, nel primo tempo contro il Milan. Bianconeri in campo oggi a Vinovo per preparare gli ottavi di finale di Coppa Italia, mercoledì sera allo Stadium contro l'Atalanta.