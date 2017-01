Roma: Fazio ci crede, scudetto possibile

ROMA, 9 GEN - "Lo scudetto è possibile".L'inarrestabile marcia della Juventus non ha fiaccato la voglia di vincere di Federico Fazio. Il difensore della Roma punta forte sulla rincorsa giallorossa: "Abbiamo fatto 41 punti nel girone d'andata, e potevano essere di più visto i pari di Cagliari e Empoli - ricorda ai microfoni della radio ufficiale di Trigoria -. Nel girone di ritorno possiamo fare di più, mancano ancora tante partite. Dobbiamo pensare all'obiettivo scudetto ma vivendo partita per partita, pensando a prendere ogni volta i tre punti. La squadra si deve abituare a vincere sempre. Ci dobbiamo mettere in testa che questa è la normalità L'Europa League sarebbe un bel modo per cominciare a vincere qualcosa e noi dobbiamo farlo. Per me è stato bellissimo vincerla tre volte. Al Siviglia è servita per crescere, vincerla gli ha permesso di fare un salto non solo di mentalità ma anche di livello. Peraltro ora ti dà pure la possibilità di giocare la Champions l'anno successivo".