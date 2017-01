Panini, ecco figurine nuova generazione

MILANO, 9 GEN - Album e figurine in formato maxi, una copertina con la storica immagine del calciatore in rovesciata ma ispirata alla street art, le caricature di 11 campioni realizzate dai collezionisti e un concorso a premi con i punti inseriti nelle bustine: sono alcune delle novità di 'Calciatori 2016-2017', 56/a edizione della collezione ufficiale Panini dedicata ai protagonisti del campionato di calcio italiano. L'album, di 128 pagine, è in formato 24,5 per 33,5 centimetri, più grande del solito così come le 745 figurine (5,4 per 7,6 centimetri) dei giocatori di Serie A e B. Sono rappresentati anche Lega Pro, Serie D, Campionato Primavera e Serie A Femminile, e la raccolta si arricchisce di nuove sezioni, tra cui 'RafFIGUra il tuo Campione', con i disegni di 11 calciatori realizzati dai collezionisti e 'Serie A: Record da campioni' con 5 figurine contenenti altrettante prime pagine de 'La Gazzetta dello Sport' dedicate ai primati di Buffon, Higuain, Maldini, Totti e Zanetti.