Uefa, Italia vuole tenere vicepresidenza

ROMA, 9 GEN - "Io personalmente tratterò con Ceferin nel quadro politico generale per quale sia la persona più idonea per rappresentare l'Italia". Ai microfoni di Radio Anch'io lo sport, il presidente della Figc Carlo Tavecchio, assicura il suo impegno per mantenere la vicepresidenza italiana all'Uefa, posto occupato attualmente da Giancarlo Abete. ''Andrò in settimana all'Uefa - afferma il numero uno della federcalcio - credo che la questione sia delicata perche' il candidato italiano non viene eletto automaticamente, ma deve ottenere i consensi e bisogna riaprire una trattativa geopolitica che è complicata. Io credo che l'Italia possa mantenere la posizione di vicepresidente dell'Uefa che attualmente è stata ben realizzata da Abete".