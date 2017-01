Lapadula pianista,il commento di Tommasi

MILANO, 9 GEN - "I calciatori hanno anche altri talenti". La prestazione al pianoforte dell'attaccante del Milan Gianluca Lapadula, che ieri sera ha suonato un brano di Chopin durante la 'Domenica Sportiva', non ha affatto sorpreso il presidente dell'Assocalciatori, Damiano Tommasi. "Parecchi calciatori sono dei campioni fuori dal campo quanto lo sono in campo. Non sono eccezioni che confermano la regola - ha commentato Tommasi, a margine della presentazione del nuovo album Panini -. Sono ragazzi e ragazze che sanno fare tante cose, che in questo momento stanno giocando a calcio e che magari quando smetteranno diventeranno altrettanto bravi in altri ambiti. Non mi stupisce vedere calciatori in attività che abbiano altri talenti e passioni".