'Bravo Conte, sapevo sarebbe andato via'

ROMA, 9 GEN - ''C'è grande soddisfazione da parte mia per quanto sta facendo Antonio Conte al Chelsea, io sapevo che ci avrebbe lasciato dopo due anni già al momento dell'accordo con la Nazionale''. Il presidente della Figc, Carlo Tavecchio, si congratula con l'ex ct della Nazionale primo in classifica nella Premier League con il club londinese. ''Ci sono delle occasioni che capitano una volta sola nella vita - aggiunge Tavecchio ai microfoni di Radio Anch'io lo sport - la vedo non come una rivincita ma come un grande apprezzamento da parte del calcio internazionale per un allenatore unico''.