Calcio a 5: Acqua&Sapone-Cogianco 5-3

ROMA, 8 GEN - La marcia dell'Acqua&Sapone Unigross è inarrestabile, e continua al PalaCesaroni di Genzano. Nel posticipo della prima giornata di ritorno del campionato di Serie A di calcio a 5, la squadra di Antonio Ricci coglie la sesta vittoria di fila e si mantiene al quarto posto. La Cioli Cogianco, invece, si arrende dopo aver chiuso il primo tempo in parità e resta a quota 16. Sblocca Lima (13 gol in campionato) dopo neanche un minuto; pareggia Fits, su assist di Fusari, poi sale in cattedra il brasiliano Lukaian, neoacquisto del club abruzzese. Sua la rete che riporta in vantaggio l'Acqua&Sapone. Ippoliti inaugura la serie di pali della Cioli Cogianco (4 alla fine), Lukaian invece trova ancora il varco vincente per battere Molitierno. Il primo tempo si chiude però sul 3-3: primo centro, all'esordio, per lo spagnolo Yeray, a cui si aggiunge il tiro libero di Brizzi. Nella ripresa, Jonas firma il 4-3 su schema da calcio d'angolo e Romano, ex di turno, il gol che chiude i conti.