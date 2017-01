Genoa: distorsione ginocchio per Perin

GENOVA, 8 GEN - "Trauma distorsivo al ginocchio sinistro". E' la prima diagnosi per il portiere Mattia Perin, infortunatosi al 4' del primo tempo della sfida con la Roma dopo aver effettuato una miracolosa parata su tiro di Dzeko. Ci sono timori che possa essere qualcosa di grave, anche le lacrime del portiere in panchina fanno pensare al peggio. Nei prossimi giorni il giocatore effettuerà gli accertamenti per valutare un eventuale interessamento dei legamenti. E' preoccupato il tecnico Juric: "Dispiace molto per Mattia, spero che non sia così grave come sembra. Sarebbe veramente devastante per lui. Mi dispiace a livello umano". Il ginocchio infortunato 0non è lo stesso che lo aveva fermato aprile scorso quando il portiere si era rotto il legamento che gli aveva fatto saltare gli Europei. Perin, nell'estate 2015 si era dovuto fermare a lungo per un altro guaio, quella volta alla spalla destra, poi operata.