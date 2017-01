Di Francesco, fatto gara come preparata

REGGIO EMILIA , 8 GEN - Il pari col Torino soddisfa Di Francesco dopo una gara sofferta. "Nel primo tempo ci siamo abbassati troppo ma la gara l'abbiamo fatta per come l'avevamo preparata e sono molto soddisfatto anche dell'aspetto mentale. Avevo tre, quattro punti interrogativi, anche a livello di tenuta. Berardi ha pochi minuti nelle gambe, per noi è un giocatore importantissimo e mi auguro di portarlo quanto prima ad almeno 60' di autonomia. Aquilani oggi ha fatto un po' da allenatore in campo, la sua esperienza e la sua capacità di leggere la gara ci ha dato una grossa mano".