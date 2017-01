Chievo: Maran deluso, sconfitta fa male

ROMA, 8 GEN - "Mi dispiace, volevamo iniziare meglio questo 2017. C'è poco da dire, la sconfitta fa male, è pesante". Rolando Maran non nasconde la delusione per il ko subito dal Chievo con l'Atalanta. "Decisivo l'avvio di gara. Il primo gol di Gomez ha dato ancora grande entusiasmo ad una squadra che è in stato di grazia - sottolinea il tecnico dei veronesi -. Le assenze? Le avevo, ma non c'entrano. Dobbiamo reagire prontamente, l'abbiamo sempre fatto lo faremo anche questa volta perché alleno una squadra con grandi valori morali".