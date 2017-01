Galliani "mercato? Condor è in pensione"

MILANO, 8 GEN - "Il 'condor' è andato in pensione, per motivi vari che non sto qui a dire e che tutti sanno...". Adriano Galliani ribadisce con una battuta che quello di gennaio "sarà un mercato tranquillo" per il Milan, perché in attesa della cessione del club si può spendere solo quanto si incassa e ogni mossa va concordata con i cinesi potenziali acquirenti. "Il mercato del Milan a gennaio deve finire a zero" ha chiarito l'ad rossonero, spiegando che eventualmente l'unico obiettivo è un attaccante esterno ma Keita della Lazio non è un'ipotesi percorribile. Deulofeu è invece un obiettivo. "Il Milan ha già evidenziato la sua volontà scrivendola. Sarà l'Everton a decidere se concederci il prestito con diritto di riscatto". Galliani si è detto anche "assolutamente" fiducioso che il Milan riuscirà a trattenere Gigi Donnarumma: "Ha un contratto fino 30 giugno 2018, certamente conserviamo Donnarumma, siamo fiduciosi, purtroppo devo ripetere le stesse cose, sarà un mercato tranquillo".