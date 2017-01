Atalanta: Gasperini, nostra miglior gara

VERONA, 8 GEN - "Se non hai a disposizione dei giocatori così bravi è difficile ottenere questi risultati. Quindi il merito non è certamente solo mio di questo ottimo momento. Sono veramente felice. Volevamo chiudere bene il girone d'andata ed un piccolo record è stato centrato disputando una grande partita". Gian Piero Gasperini si gode l'ennesimo successo della sua Atalanta. Il tecnico glissa sullo spettacolo: "Ci mancavano Kessiè e Gagliardini, due assenze importanti, ma il gruppo è veramente unito e qualsiasi defezione viene tranquillamente sopperita. Giochiamo con sicurezza e con fiducia e anche oggi lo si è visto in un campo molto duro, contro una squadra da prendere con le molle. Sappiamo bene che fare 4 gol al Chievo non è facile. La forza della loro difesa è ben conosciuta. Credo che questa sia stata tra le migliori partite che abbiamo disputato in questa stagione. Sono davvero orgoglioso dei ragazzi e gli applausi si li meritano tutti".