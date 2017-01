Pescara: dopo la neve torna ad allenarsi

PESCARA, 8 GEN - Dopo i disagi a causa della neve e del ghiaccio che avevano anche portato al rinvio della gara con la Fiorentina programmata per oggi all'Adriatico, e ad allenamenti al chiuso, in palestra, a causa dei campi impraticabili, i biancazzurri sono tornati oggi ad allenarsi all'aperto sul campo centrale del Poggio degli Ulivi sgomberato dai trenta centimetri di neve caduti nei giorni scorsi. In attesa di conoscere la data del recupero del match con i viola, i ragazzi di Massimo Oddo hanno ripreso a lavorare in vista della gara di domenica prossima al San Paolo con il Napoli. Intanto, domani si discuterà al Collegio di garanzia del Coni il ricorso del Sassuolo sullo 0-3 a tavolino per la gara del Mapei Stadium con i biancazzurri (sul campo gli emiliani si imposero per 2-1), per l'utilizzo irregolare del giocatore Antonino Ragusa.