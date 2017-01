Cairo "Belotti me lo tengo stretto"

TORINO, 8 GEN - "Belotti me lo tengo stretto. Abbiamo messo una clausola da cento milioni e le offerte da meno non le prendiamo in considerazione. Anche oggi ha fatto grandi cose e sfiorato un eurogol". Così il presidente del Torino, Urbano Cairo, a Sky, definendosi "più compratore che venditore, a livello di aziende non ho mai venuto niente... Purtroppo oggi non abbiamo fatto gol e non abbiamo vinto. Dobbiamo cercare di accelerare perché davanti corrono in tante". I 29 punti al termine del girone di andata "ora sono pochi per l'ambizione di andare in Europa League, che è il nostro obiettivo, ma per il girone di andata è il nostro record - sottolinea Cairo -. Questo non vuol dire che si possa e si voglia fare meglio. Se hai una squadra con il nostro potenziale, è giusto che mister Mihajlovic pretenda di più". Due parole anche sul neoacquisto Iturbe: "E' entrato in un momento difficile della partita e ha iniziato bene. Da lui mi aspetto molto perché ha grandi qualità e sono contento di averlo aggiunto alla nostra rosa".