Pioli, complimenti all'Inter

ROMA, 8 GEN - "Siamo sempre stati in partita, abbiamo stretto i denti: all'inizio non abbiamo fatto bene, ma abbiamo tenuto duro e nella ripresa abbiamo creato le occasioni per vincere un match davvero difficile". Così il tecnico dell'Inter Stefano Pioli dopo la vittoria in trasferta sul'Udinese per 2-1. "Devo fare i complimenti ai giocatori, che in questo periodo hanno lavorato bene, ha detto Pioli ai microfoni di Premium. Siamo una squadra competitiva, che può giocarsela con chiunque. Ma dobbiamo migliorare alcune situazioni: anche oggi si è visto qualche errore di troppo, ma l'atteggiamento è stato esemplare e come punto di partenza su cui continuare a lavorare questo è fondamentale: senza il lavoro di tutta la squadra non si va da nessuna parte e il gruppo questo lo sa".