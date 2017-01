Morto Zac Noah, ex campione del Camerun

ROMA, 8 GEN - E' morto all'età di 79 anni, nella sua casa di Yaoundè, Zacharie Noah, ex calciatore professionista camerunense che con la maglia del Sedan ha vinto la Coppa di Francia nel 1961 e padre dell'ex campione di tennis Yannick Noah. Lo ha reso noto proprio il figlio sul proprio profilo Twitter. "Domenica mattina a Yaoundè, Zacharie Noah si è spento serenamente nel sonno. Ci ha lasciato circondato dalla sua famiglia", il messaggio scritto da Yannick Noah. Di Zacharie Noah fra l'altro si ricorda un episodio, legato però alla carriera del figlio: quando il tennista francese conquistò il Roland Garros nel 1983, Zacharie saltò giù dalle tribune (cadendo, comunque senza riportare danni) per entrare nel campo Centrale parigino e abbracciare il figlio in lacrime, ancor prima che Yannick potesse stringere la mano all'arbitro di sedia. Zacharie era anche il nonno di Joakim Noah, giocatore NBA attualmente in forza ai New York Knicks.