Juric, la Roma può far paura

ROMA, 7 GEN - "La Roma, se sta bene, ti fa male. In attacco ha qualità immense e trova sempre molti modi per segnare. Normale che una squadra così possa far paura. Per questo dovremo essere al massimo e cercare di non sbagliare niente, sperando anzi che loro arrivino un po' così e così". Il tecnico del Genoa Ivan Juric guarda con preoccupazione alla sfida di domani con i giallorossi, anche perché deve fare i conti con l'emergenza a centrocampo dopo la partenza di Rincon e l'infortunio di Veloso. "Siamo in emergenza assoluta - conferma Juric - Ho solo due soluzioni: Cofie e Rigoni. Per la formazione non ho dubbi e non ci sarà nessun adattamento, saremo molto offensivi". Il Genoa riparte senza Pavoletti e Rincon ceduti a Napoli e Juventus. "Abbiamo perso due grandi giocatori - ammette il tecnico - Ma sono contento per loro perché sono andati in due squadre fortissime. Gli arrivi? Purtroppo, Pinilla e Morosini sono indietro negli allenamenti, mentre Beghetto ha poca esperienza".